نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. محمد ثروت يحيي حفل المولد النبوي بدار الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد ثروت لإحياء احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك في التاسعة من مساء الثلاثاء 2 سبتمبر، ضمن برنامج وزارة الثقافة لانطلاق الموسم الفني الجديد.

وتأتي هذه الأمسية لتجسد رسالة الأوبرا في الاحتفاء بالمناسبات الدينية عبر أعمال فنية راقية تعكس القيم الإنسانية والروحية للمجتمع.



محمد ثروت يتألق بالابتهالات والمدائح

يتصدر النجم محمد ثروت، برنامج الحفل بباقة من أشهر المدائح النبوية والابتهالات التي ارتبطت بوجدان الجمهور المصري والعربي، ومن أبرزها: روضة الهادي، النبي ذاك الإمام، يا من يعشق نبينا، الله يا رسول الله، قمر سيدنا النبي، أشرقت أنوار محمد، القلب يعشق كل جميل، لأجل النبي، وعليك سلام الله، يا رسول الإنسانية، ومتجمعين عند النبي. وتأتي هذه الاختيارات لتؤكد حضور الفن كجسر يصل بين الروحانيات والرسالة الإنسانية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

مشاركة نجوم الأوبرا والأوركسترا الاحتفالي

ويشارك في الأمسية كوكبة من نجوم فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا، هم: أنغام مصطفى، أحمد حسن، مصطفى النجدي، وأميرة أحمد، بمصاحبة الأوركسترا الاحتفالي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، الذي أعد مزيجًا موسيقيًا يمزج بين الأصالة والتجديد.



برنامج فني متنوع

الاحتفالية تتألف من فاصلين رئيسيين؛ يقدم خلال الأول نجوم الأوبرا مجموعة من الأغاني الدينية الشهيرة التي تضفي أجواءً روحانية مثل: ألفين صلاة على النبي، محمد رسول الله، أم النبي، إتعلمي يا دنيا، إلى جانب مقطوعة موسيقية بعنوان موسيقى المولد. بينما يخصص الفاصل الثاني لإطلالة محمد ثروت الذي يضيء المسرح الكبير بأدائه المميز.



الفن كرسالة إنسانية

وتأتي هذه الأمسية استمرارًا لتقليد سنوي تحرص وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية على إحيائه، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الفئات العمرية، كما أنه لا يقتصر دور الأوبرا على العروض الكلاسيكية والغنائية فقط، بل يمتد إلى تعزيز الهوية الوطنية وإحياء المناسبات الدينية الكبرى بروح الفن. كما تسعى هذه الفعاليات إلى بث رسائل التسامح والوحدة، والتأكيد على أن الفنون قادرة على أن تكون قوة ناعمة تدعو إلى المحبة والسلام بين الشعوب.