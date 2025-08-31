عمرو الليثي يحتفي بذكرى ميلاد الرسول محمد.. ببرنامج أبواب الخير راديو مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة برنامج أبواب الخير والذي يذاع عبر أثير إذاعة راديو مصر في الثالثة عصر الأحد من كل أسبوع.

إننا في أيام طيبة وكريمة ونحتفل بذكرى عطرة على قلوبنا جميعًا ذكرى ميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وردد الليثي أبيات الشاعر الكبير أحمد شوقي:

"وُلِدَ الهُدى فالكائِناتُ ضِياءُ … وَفَمُ الزَمانِ تَبَسُّمٌ وَثَناءُ

الروحُ وَالمَلَأُ المَلائِكُ حَولَهُ … لِلدينِ وَالدُنيا بِهِ بُشَراءُ …

وَالعَرشُ يَزهو وَالحَظيرَةُ تَزدَهي وَالمُنتَهى وَالسِدرَةُ العَصماءُ"

كما استشهد بأبيات حسان بن ثابت:

"وَأَحسَنُ مِنكَ لَم تَرَ قَطُّ عَيني … وَأَجمَلُ مِنكَ لَم تَلِدِ النِساءُ

خُلِقتَ مُبَرَّءً مِن كُلِّ عَيبٍ … كَأَنَّكَ قَد خُلِقتَ كَما تَشاءُ"

وتابع الليثي أننا في أيام مباركة ويجب أن نغتنمها ونكثر فيها من الدعاء والتوسل إلى الله بأن يصلح أحوالنا ويجبر بخاطرنا.

وأن يرزق أولادنا الفرحة والسرور والتوفيق ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا.

وأن نكثر من الصلاة على سيدنا محمد:

"إذا ما شئت في الدارين تسعد … فأكثر من الصلاة على محمد ﷺ"

وهي وسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة وتكفير الذنوب وقبول الدعاء والفوز بالأماني.