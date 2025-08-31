الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة OGM Pictures عن اختيار النجمة التركية أفرا ساراتش أوغلو لمشاركة النجم كنان إميرزالي أوغلو بطولة المسلسل الجديد "ABI" أو "العائلة هي الامتحان"، المقرر عرضه على شاشة atv، على أن يبدأ تصوير مشاهده في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

أفرا وكنان في مسلسل جديد وفارق العمر يشعل الجدل

ويحمل العمل توقيع المخرجين ياغمور تايلان ومراد أكسو، فيما تولت كتابة السيناريو إيليم كانبولاط، تحت إشراف المنتج أونور غوفن أتم.



وتدور أحداث المسلسل حول شخصية الجراح دوغان هانجي أوغلو، ابن تاجر بحري ثري يُدعى طاهر هانجي أوغلو وزوجته سعاد، والذي يبتعد عن عائلته ليؤسس حياة جديدة في مدينة أخرى، قبل أن يعود إلى إسطنبول لحضور حفل زفاف شقيقته، حيث يلتقي بالمحامية الشابة تشاغلا التي جاءت للتقدم بطلب عمل في شركة العائلة، لتبدأ سلسلة من التحولات الدرامية التي تغيّر مجرى حياته.



وكان اسم أفرا ساراتش قد طُرح منذ فترة ضمن الترشيحات، رغم تداول أخبار عن نيتها الابتعاد عن الأعمال التلفزيونية بعد انتهاء تصوير مسلسل "بيرة" لصالح منصة Disney+. إلا أن تطورات المفاوضات دفعتها للموافقة على الدور، مؤكدة حماسها للمشاركة في المشروع الجديد.



وقد أثار فارق العمر بين البطلين، والذي يصل إلى 24 عامًا، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت تعليقات ساخرة حول هذا الفرق الكبير.

لكن مصادر مقربة من العمل أوضحت أن هذا الفارق يخدم طبيعة القصة، إذ تظهر شخصية تشاغلا في بدايات مسيرتها المهنية، بينما يجسد كنان شخصية طبيب ناجح في مرحلة مختلفة من حياته.



كما أشارت المصادر إلى أن علاقة الحب بين الشخصيتين لن تُطرح في بداية الأحداث، ما يتيح تطورًا تدريجيًا وطبيعيًا في سير القصة.