نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورها مع زوجها بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت الفنانة نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصورها مع زوجها الذي يظهر معها لأول مرة منذ فترة بسبب كونه لا يحب الظهور كثيرا.

أحدث ظهور لـ نسرين طافش

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها بموقع انستجرام صورتها مع زوجها في سهرة بالساحل الشمالي مع أصدقاء، وأطلت فيها بفستان صيفي أبيض واسع، ولملمت شعرها من الأمام وصففته على شكل "كعكة".

سبب اخفاء وجه زوج نسرين طافش في الصور

وكانت نسرين طافش كشفت سبب إخفاء وجه زوجها في كل صورة تنشرها له وعدم ظهوره معها في المناسبات الفنية، موضحه أنها تؤمن بالعين لكن ليس هذا السبب الذي جعلها لا تظهر معه.

آخر أعمال نسرين طافش

وكان آخر أعمال نسرين طافش هي أغنية "روقان" التي رقصت عليها نسرين طافش، من كلمات محمد الغنيمي، ألحان مصطفى باسي، توزيع محمود الشاعري،والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني، وعادت بها نسرين طافش للغناء بعد غياب 5 سنوات، منذ طرح آخر ألبوماتها "الحلوة" عام 2019.

كما شاركت في فيلم "الدشاش"، بطولة النجم محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.