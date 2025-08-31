نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا فؤاد تتألق في أحدث ظهور لها بالأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة دينا فؤاد في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما ظهرت بفستان أبيض خلال عطلتها الصيفية.

أحدث ظهور لـ دينا فؤاد

وظهرت دينا فؤاد علي متن يخت بإطلالة جذابة، مرتدية فستان أنيق باللون الأبيض، مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.

اخر اعمال دينا فؤاد في الدراما

حققت دينا فؤاد نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضي، بمسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة: مصطفى شعبان وسهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي صعيدي، حيث يتولى مسؤولية تجارة عمه في الآثار، لكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة بين أفراد العائلة، لتبدأ الصراعات والمؤامرات بسبب الثروة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

اخر اعمال دينا فؤاد في السينما

وكان فيلم 200 جنيه، آخر أعمالها في السينما تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، وشارك فيه كل من إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد السعدني، مي سليم، أحمد آدم، غادة عادل، الراحل طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى علوي، خالد الصاوي وآخرين.