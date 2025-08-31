نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء اللبناني يستقبل عمرو دياب ويشيد بشعبيته: بيروت بتحبك يا عمرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام أمس السبت النجم الكبير عمرو دياب، في منزله بيروت، وذلك قبل ساعات من الحفل الكبير الذي أحياه الهضبة بالعاصمة اللبنانية.

وأعرب الدكتور نواف سلام خلال اللقاء عن تقديره الكبير للفنان عمرو دياب، مشيدًا بتأثيره الإيجابي على الجمهور اللبناني والعربي، حيث قال: "بيروت تحبك يا عمرو، وتفرح بقدومك دائمًا، لأنك تدخل الفرح إلى قلوب أهلها".

‏‎من جانبه، عبر الهضبة عن سعادته البالغة بزيارته للبنان من جديد، مؤكدًا أن بيروت كانت وما زالت تمثل له مكانة خاصة، وأن الجمهور اللبناني له معزة كبيرة في قلبه.

يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب قد أحيا أمس حفلا غنائيا هو الأضخم في صيف بيروت ٢٠٢٥.

وتشير التقديرات إلى أن الحضور تجاوز ٢٥ ألف متفرج في سابقة هي الأولى في حفلات بيروت منذ فترة طويلة.

وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الحضور خاصة مع أغنيتي خطفوني وبابا اللتان تحتلان صدارة قوائم الاستماع في الوطن العربي هذا الصيف.