اتحاد الفنانين للسينما والفيديو تطرح تيزر فيلم "جوازة ولا جنازة"

طرحت شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو تيزر فيديو لفيلم "جوازة ولا جنازة" من إخراج أميرة دياب، والذي سيطرح يوم 24 سبتمبر بدور العرض لمصرية و25 سبتمبر بدور العرض في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتان لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبرَان على قضاء سبعة أيام معًا في وجهة ساحرة، استعدادًا لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

يُعد الفيلم التّجربة الرّوائيّة الطّويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، وأكدت الأخيرة إنها سعدت بالتعاون مع المخرجة أميرة دياب، خاصة وإنها قدمت معالجة قوية للقصة التي يقدمها الفيلم، وأيضا بداية شيقة للشخصيات الموجودة فيها، وشاركتها ماهر في تقديم الطعم المصري لها وقالت " كان لدينا العديد من جلسات العمل التي قمنا خلالها بتجربة العديد من الأمور إلي أن وصلنا إلي الشكل النهائي الذي سيراه الجمهور على الشاشة قريبا".

وأضافت "الميزة في العمل مع أميرة دياب إننا متفقتان على نفس الأراء وحول ما نريد تقديمه من الفيلم، وأن صانع الفيلم لا بد وأن يكون له نفس الخبرة الحياتية بالإضافة إلي إنني ممتنة لها إنها جعلتني جزء من الـCreative Process لأنه من الأفضل للكاتب أن يعاين المكان الذي ستتم خلاله الأحداث، فمن الأضفل أن يتعايش مع الأماكن بدلا من أن يتخيلها من العدم، لذلك كانت تجربة ممتعة بالنسبة لي بكل تفاصيلها وتعلمت فيها الكثير أيضا".



وأشارت دينا " كنا نحاول أن نوازن دائما بين ما نريد أن نقوله أو نعتمد دائما على أن الموقف وتباين الشخصيات هو ماسيكون سبب الضحك، فأشخاص من عالم يتقابلون مع أناس من عالم آخر والتفاعل بينهم سيجعل الجمهور يعيش حالة من التشويق والكوميديا".



"جوازة ولا جنازة" يضمّ كوكبة من أبرز الأسماء، من بينهم نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، في تجربة عربية جديدة تمزج بين عناصر من الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا، في إطار يراهن عليه صناعه لجذب فئات متنوعة من الجمهور.