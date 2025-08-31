أزمة ثقة يحقق نسبة مشاهدات عالية وصناعه كلمة السر

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مسلسل "أزمة ثقة" نجاحًا كبيرًا منذ عرضه الأول، حيث تصدّر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة WATCH IT واحتل صدارة البحث على محرك جوجل، ما يعكس تفاعل الجمهور العربي مع العمل منذ اللحظات الأولى.

بدأ عرض المسلسل على شاشة ON يوم الأحد الماضي، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، ما أتاح للجمهور فرصة متابعة الحلقات في أي وقت، وفقًا لجدولهم اليومي.

رشا عصفور منتجة المسلسل قدمت نموذج للفن المحترم اللي فعلًا بيقدم الجودة مش مجرد التكرار.

رشا عصفور تعاملت مع العمل كمشروع إبداعي متكامل، نجحت فى التوازن بين القيمة الفنية والجاذبية الجماهيرية.



وهذا ما انعكس في اختياراتها الدقيقة لعناصر العمل: من النص، إلى المخرج، إلى فريق التمثيل، لتضمن أن يكون كل عنصر في مكانه الصحيح.

الجرأة على تبني فكرة غير تقليدية تحسب لها، لأن السوق أحيانًا يميل إلى تكرار النمط المضمون، لكنها هنا اختارت أن تراهن على المختلف، وهو ما جعل أزمة ثقة عملًا له بصمة خاصة بين أعمال الاوف سيزون.

أبطال مسلسل "أزمة ثقة"

ينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمي، محمد العمروسي، وعبير منير، من إنتاج شركة Together بالتعاون مع جولدن ميديا المسلسل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

أحداث مسلسل "أزمة ثقة"

تدور أحداث المسلسل في أجواء من التشويق والإثارة، حول جريمة قتل يتورط فيها عدد من الأبطال، ليجدوا أنفسهم في مواجهة تبعاتها ومحاولات الهروب منها، ومع تصاعد الأحداث ينشأ صراع عائلي محتدم تدفعه الخلافات على المال بين الأشقاء، لتنعكس تلك الصراعات في فقدان الثقة داخل العائلة الواحدة.

مواعيد عرض مسلسل "أزمة ثقة"

يعرض مسلسل "أزمة ثقة" عبر شاشة ON وON Drama من الأحد إلى الخميس، حيث يذاع على قناة ON في السابعة والنصف مساءً، مع إعادته مرتين الأولى في الثانية صباحًا، والثانية في الثانية عشرة ظهرًا من اليوم التالي.

أما على شاشة ON Drama، فيعرض المسلسل في العاشرة مساءً، ويعاد في العاشرة صباحًا، ثم يعرض مجددًا في الخامسة عصرًا. ‫