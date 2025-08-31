فينيسيا تهتف لديل تورو.. و"Frankenstein" يظفر بأطول تحية جماهيرية في المهرجان

القاهرة - محمد ابراهيم -



شهدت الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لحظة غير مسبوقة مع العرض الأول لفيلم "Frankenstein" للمخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو، إذ استقبل الجمهور العمل بموجة تصفيق امتدت إلى 13 دقيقة كاملة، لتسجّل كأطول تحية جماهيرية يشهدها المهرجان هذا العام.

الفيلم، الذي يقود بطولته جاكوب إلوردي وأوسكار إسحق، خطف الأنظار منذ اللحظة الأولى، حيث تفاعل النقاد مع الأداء المتميز للثنائي، ورأوا فيه بداية قوية لموسم الجوائز المقبل وقد تألّق أوسكار إسحق على السجادة الحمراء بإطلالة كلاسيكية جذبت الكاميرات، فيما لفتت الأنظار الممثلة ميا جوث بفستان أنيق جسّد حضورها المميز كشخصية "إليزابيث لافينزا".

ويُعد "Frankenstein" من أبرز الأعمال المنتظرة لديل تورو، الذي يملك رصيدًا ثريًا من النجاحات العالمية، أبرزها تتويجه بالأوسكار عن "The Shape of Water". ومن المقرر أن يبدأ عرضه المحدود في 17 أكتوبر 2025، على أن ينطلق عالميًا عبر نتفليكس يوم 7 نوفمبر.

في المقابل، خطفت جوليا روبرتس الأضواء في فينيسيا مع عرض فيلمها الجديد "After the Hunt" للمخرج لوكا جوادانيّنو، حيث استقبلها الجمهور بتصفيق دام ست دقائق متواصلة، في لحظة عاطفية دفعتها للبكاء واحتضان فريق العمل. الفيلم يتناول صراعًا أخلاقيًا معقدًا حين تجد أستاذة جامعية نفسها في مواجهة ماضيها بعد اتهام مثير للجدل يطال أحد زملائها.

تحوّل مهرجان فينيسيا هذا العام إلى ساحة تنافس بين عمالقة هوليوود وصناع السينما العالمية، حيث بدا واضحًا أن "Frankenstein" و"After the Hunt"يضعان نفسيهما بقوة في دائرة الأضواء والجوائز القادمة.