محمد جمعة يطل بدور محوري أمام إيمان العاصي في "قسمة العدل"

القاهرة - محمد ابراهيم

انضم الفنان محمد جمعة إلى فريق عمل مسلسل "قسمة العدل" حيث يجسد شخصية زوج النجمة إيمان العاصي ضمن أحداث العمل، الذي يبدأ تصويره الشهر المقبل استعدادًا لعرضه في الموسم الشتوي عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن خطة الأعمال المقرر طرحها خارج السباق الرمضاني.

وشهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة بين صناع المسلسل للاتفاق على التفاصيل النهائية، بمشاركة أبطاله إلى جانب إيمان العاصي، ومنهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، علاء قوقة، مع استمرار التعاقدات مع باقي الفنانين خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد خالد، وإنتاج المتحدة استوديوز بإشراف دينا كريم المدير التنفيذي للشركة، التي تتابع بدقة جميع مراحل التحضير لضمان تقديم عمل درامي يليق بالمشاهد ويعزز من مكانة الشركة في السوق.

بالتوازي، يواصل محمد جمعة تصوير مشاهده في فيلم "الست لما" أمام النجمة يسرا، بمشاركة كوكبة من النجوم منهم ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، حمدي الميرغني، محمود البزاوي، ورانيا منصور، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

يُذكر أن إيمان العاصي تستعد من خلال "قسمة العدل" لتقديم ثاني بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية، بعد النجاح الكبير الذي حققته بمسلسل "برغم القانون" والذي عُرض في سبتمبر 2024 ولا يزال يُعاد حاليًا عبر قناة dmc.

