ميرنا وليد تحسم الجدل: "الإشاعات مش هتغير الحقيقة.. وبناتي هما الأولوية"

خرجت الفنانة ميرنا وليد عن صمتها بعد الشائعة التي طالتها مؤخرًا بشأن وفاتها، مؤكدة أنها ما زالت على قيد الحياة، وأن تكرار مثل هذه الأقاويل يثير استياءها الشديد. وقالت ميرنا وليد: "بقالي فترة بسمع شائعات عن وفاتي، وده أمر مؤلم جدًا، بخاف فعلاً لما ييجي وقتي الحقيقي الناس ما تصدقش من كتر ما اتعودوا على الشائعات."

وأوضحت النجمة أن سبب ابتعادها عن الظهور الفني المتكرر يرجع لاختيارها التفرغ لعائلتها، قائلة: "الفن اتظلم مني فترة، لكن ما ندمتش.. الأمومة وبناتي أهم حاجة في حياتي، وكنت لازم أديهم كل وقتي واهتمامي."

وعلى الصعيد الفني، أعلنت ميرنا وليد بدء تصوير مشاهدها في المسلسل الأسطوري "إيرمج: قرن الشيطان" المقرر عرضه في رمضان 2026، وهو عمل ضخم ينتمي إلى عالم الفانتازيا، يعتمد على تقنيات بصرية حديثة وديكورات ضخمة لمحاكاة الإنتاجات العالمية.

المسلسل يشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم محمد سليمان، محمد عبدالجواد، ومع انضمام الفنانة إلهام شاهين لاحقًا، وهو من إخراج مصطفى الجزار، ومدير التصوير أيمن محمود.

العمل يقدم ملحمة درامية تدور أحداثها حول صراع بين مملكتين من الجن في أعماق الأرض، يستعين كل طرف فيه بالبشر لتعزيز قوته، لتنتهي الأحداث بمعركة كبرى تكشف أسرار الماضي والمستقبل، وسط توقعات بأن يستغرق تصويره وقتًا طويلًا نظرًا لاعتماده على الإبهار البصري والجرافيك.