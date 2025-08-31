نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دانييلا رحمة تخطف الأضواء برقص عفوي على أنغام "يا مسافر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحدثت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" ظهرت فيه وهي ترقص بعفوية على أغنية "يا مسافر" لزوجها الفنان ناصيف زيتون.

دانييلا رحمة، التي بدت مرتاحة بإطلالة منزلية بسيطة وهي تمسك فنجان قهوة، خطفت الأنظار بخفتها وتلقائيتها، ليحصد الفيديو آلاف المشاهدات خلال ساعات قليلة، ويصبح ضمن الأكثر تداولًا بين رواد السوشيال ميديا.

وتزامن انتشار الفيديو مع أحاديث متزايدة حول انتظار دانييلا وزوجها لمولودهما الأول، ما جعل تعليقات المتابعين تتراوح بين الإعجاب برقصها ورشاقتها، وبين التساؤلات عن فترة حملها.

الجدير بالذكر أن دانييلا رحمة عُرفت بداية كعارضة أزياء في أستراليا، قبل أن تنطلق في عالم الفن بلبنان بعد حصولها على لقب ملكة جمال المغتربين عام 2010. وفي 2017 دخلت مجال التمثيل بمسلسل "بيروت سيتي"، ثم تألقت في عدد من الأعمال أبرزها "تانغو" و"للموت"، لتثبت حضورها كممثلة بارزة وتحصد عدة جوائز محلية.

وكانت دانييلا قد احتفلت بزفافها إلى الفنان السوري ناصيف زيتون في يوليو 2024، في حفل وُصف بالأسطوري وتصدر وقتها التريند، لتعود اليوم مجددًا إلى الأضواء بأسلوبها العفوي الذي لامس قلوب جمهورها.