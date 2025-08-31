نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي صلاح تدعو جمهورها إلى تجربة مسرحية جديدة في دبي بعنوان "فيلم رومانسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الفنانة نانسي صلاح عن استعدادها للمشاركة في عمل مسرحي جديد يحمل اسم "فيلم رومانسي"، والمقرر عرضه على خشبة مسرح "زعبيل سراي" في دبي خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر المقبل.

ونشرت نانسي عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" إعلانًا كشفت فيه تفاصيل مشاركتها، مؤكدة أن الجمهور سيكون على موعد مع مزيج من الكوميديا والدراما والرومانسية، في تجربة فنية مختلفة تعتمد على التفاعل المباشر مع الحضور.

وأكدت نانسي في رسالتها أن العرض سيجمع بين الضحك والمواقف الإنسانية، مشيرة إلى أن المسرح يمنح الفنان مساحة خاصة للتواصل الحقيقي مع الجمهور، وهو ما تعتبره من أبرز نقاط قوته.

ويقام العمل تحت رعاية وتنظيم Teatro Show Me وبالتعاون مع Art For All UAE وDubai Calendar، فيما تتوافر التذاكر عبر منصة Platinumlist، حيث ينتظر أن يستقطب العرض جمهورًا واسعًا من عشاق المسرح في الإمارات.

وتُعد هذه التجربة خطوة جديدة لنانسي صلاح على خشبة المسرح، بعد أن أثبتت حضورها في الدراما التلفزيونية والسينما، لتؤكد من خلالها حرصها على التنويع في اختياراتها الفنية والاقتراب أكثر من جمهورها.

