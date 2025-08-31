نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها من شارع المعز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة حنان مطاوع في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور لها من شارع المعز، وعلقت قائلة: “حلوة يابلدي، من أحد الأماكن في شارع المعز".

أحدث اعمال حنان مطاوع

ومن ناحية اخري، تشارك الفنانة حنان مطاوع تشارك في السباق الرمضاني 2026 بمسلسل «دهب»،والذي تم تأجيل تصويره أكثر من مرة بسبب انشغالها في عدة اعمال اخري، والمسلسل مكون من 15 حلقة، تأليف أحمد عاصم، إخراج أسامة عرابي، وإنتاج إيهاب السرجاني وفينومينا.

وايضا تعاقدت مؤخرا على فيلم “هيروشيما” مع الفنان أحمد السقا وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، كما تشارك في فيلم “هابي بيرز داي” بجوار كل من نيللى كريم وشريف سلامة وحنان يوسف وهو من تأليف وإخراج سارة جوهر.

كما تشارك حنان مطاوع في مسلسل حياة أو موت، المكون من 15 حلقة، بطولة رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.

اخر اعمال حنان مطاوع

بينما كان اخر اعمال حنان مطاوع هو مسلسل صفحة بيضا، والذي نافست به ضمن دراما الـ Off Season، خلال شهر يناير الماضي، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع خلال أحداثه في أزمات عديدة تحاول حلها.