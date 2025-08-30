نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور.. أسما إبراهيم تخطف الأنظار في رحلة بحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الإعلامية أسما إبراهيم انظار، متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة في رحلة بحرية.

أحدث ظهور لـ أسما إبراهيم

وظهرت أسما إبراهيم بإطلالة أنيقة على طراز الخمسينيات على متن يخت وسط البحر، حيث تألقت بفستان أبيض ذو نقاط سوداء، وحذاء أسود بكعب ونظارة شمسية أنيقة.

تفاعل الجمهور مع إطلالات أسما إبراهيم

وقد نالت الصورة تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أشادوا بجمالها وجرأتها في اختيار الإطلالات، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم، وكان من أبرزها: "وحشتينا يا أسما"، "بنحبك"، "زي القمر"، و"ما شاء الله".

تفاصيل برنامج أسما إبراهيم

يذكر أن اسما إبراهيم قدمت خلال شهر رمضان 2025 موسما جديدا من برنامجها "حبر سري" وعرض عبر قناتي "القاهرة والناس" وcbc، واستضافت عددا كبيرا من النجوم منهم حسن الرداد وداليا مصطفى وأكرم حسني وأحمد السقا وغيرهم من النجوم.

وتصدرت حلقات البرنامج طوال شهر رمضان ترندات مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد كبير من الفنانين الذين ظهروا بحلقات البرنامج طوال شهر رمضان من بينهم " أحمد السقا ' محسن جابر ' حسن الرداد ' صابرين ' طارق لطفي ' إياد نصار داليا مصطفي وغيرهم ".