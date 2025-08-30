نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبري فواز يطالب بإنصاف تمثال نجيب محفوظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان صبري فواز رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، بالتزامن مع ذكرى الأديب العالمي نجيب محفوظ،، مطالبًا بإنصاف تمثال محفوظ الذي صممه الفنان الراحل سيد عبده سليم، مؤكدًا أن التمثال «تعرض للظلم مرتين».

وأوضح فواز: «المرة الأولى عندما أصر المسؤول حينذاك على وضع التمثال في ميدان سفينكس على قاعدة وارتفاع، لا يتناسبان مع حجمه ولا مع الرؤية الأصلية للفنان صانع التمثال سيد عبده سليم كان عامل التمثال ده بالحجم ده عشان يوضع على كورنيش النيل أمام منزل نجيب محفوظ وعلى نفس الرصيف الذي كان يعبره الأستاذ يوميا في طريقه لعمله».

وأضاف: «بحيث الناس اللي ماشية على الرصيف تشوف التمثال كأنه الأستاذ في رحلته اليومية المعتادة ويلتقطون الصور التذكارية بجواره وهي رؤية فنية وإنسانية رائعة».

وتابع: «إلا أن المسؤول آنذاك، رفض هذه الفكرة الرائعة التي تحمل تكريما ووصفا حقيقيا لنجيب محفوظ وأصر على وضع التمثال في ميدان واسع وفوق قاعدة لا تتناسب مع حجم التمثال ورؤية سيد عبده سليم».

وأكمل: «الظلم الثاني هو إحاطة التمثال بلوحة إعلانات قبيحة كما يبدو في الصورة، وهذا البوست هو نداء للمسؤول وللأدباء والفنانين والصحفيين وهيئة التنسيق الحضاري ووزارة السياحة ومحافظة الجيزة وحي العجوزة وو كل من يهتم نرجوكم جميعا إعادة التمثال للمكان الذي صمم لأجله على كورنيش النيل أمام منزل نجيب محفوظ».