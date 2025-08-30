بشخصية حسام.. مؤمن نور يخطف الأنظار في أولى حلقات حكاية هند من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

القاهرة - محمد ابراهيم - خطف الفنان مؤمن نور الأنظار بشخصية مختلفة عنه في أولى حلقات حكاية هند التي عُرضت منذ قليل وهي رابع حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، حيث يظهر بشخصية حسام ضابط شرطة صاحب شخصية قوية.

شخصية مؤمن نور في حكاية هند

ويظهر مؤمن نور بشخصية نجل عمة ليلى زاهر ويحاول حمايتها من زوجها الذي يعرضها للعديد من الأزمات منها اختفاءه بشكل مفاجئ في الحلقة الأولى وطلاقها غيابيًا دون علمها.

من المتوقع أن يتوسع دور مؤمن نور الحلقات المقبلة حيث كان شهد البرومو مشاهد له وهو يحاول حماية ليلى زاهر من أية ضرر حتى وإن كان بالقوة.

مشاركة مؤمن نور في دراما رمضان الماضي

تأتي مشاركة مؤمن نور في حكاية هند بعد النجاح الملحوظ الذي حققه رمضان الماضي بمشاركته في عملين بشخصيتين مختلفتين وهما المسلسل الكوميدي الكابتن، والمسلسل الدرامي سيد الناس.

ورغم الاختلاف الكبير بينهما إلا أنه استطاع أن يقدم شخصياته بإتقان شديد ونال إشادات واسعة من الجمهور ومتابعين أعماله الفنية.