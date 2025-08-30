نقابة المهن الموسيقية تنعى والدة خالد بيومى عضو مجلس النقابة

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، وكل العاملين بالنقابة والدة الفنان خالد بيومى عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل.



وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وأعلن الفنان خالد بيومى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية وأمين الصندوق وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك أمي في ذمه الله الف رحمة ونور عليكي ياست الكل.



ويشيع جثمان الراحلة غدا بمسجد القدس بالزقازيق، والعزاء بعد صلاة المغرب في قاعة الحجاز بجوار نادى احمد عرابى القوات المسلحة بالزقازيق.



يذكر أن الفنان خالد بيومي، هو أمين عام صندوق نقابة العامة للمهن الموسيقية عدة دورات متتالية، وله العديد من مشاركات الإجتماعية والتطوعية بالعمل الميداني بمحافظة الشرقية، ونقابة المهن الموسيقية.