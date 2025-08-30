محمد التاجي: حولوني للنائب العام واتهموني بالفسق والفجور عشان قلت للشباب ما تتجوزوش

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان محمد التاجي عن تورطه في أزمة اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور من قبل، وذلك بعد أن تقدم أحد المحاميين ببلاغا ضده، اتهمه فيه بالترويج لعدم الزواج والتشجيع على الزنا والمساكنة.

تصريحات محمد التاجي

وجاء ذلك بعد تصريحات الفنان محمد التاجي التي قال فيها للشباب: لا تتزوجوا، وإذا انحرفتم ووقعتم في الرذيلة سيغفر الله لكم ذنوبكم.

وأوضح التاجي حقيقة الأمر، خلال لقائه في برنامج بنظرة تانية مع الإعلامي محمود الجلفي المذاع عبر قناة الشمس 2: تم تحريف حديثي بشكل جذري، فقد تم سؤالي عن رأيي في قوانين المرأة وانتشار حالات الطلاق في الآونة الأخيرة، فأجبت بأنني أشفق على الرجال من تلك القوانين التي أنصفت المرأة على حسابهم ويصل الأمر بهم إلى الحبس في النهاية.

وتابع: لا أنكر تصريحاتي السابقة التي أكدت فيها أن الشباب إذا وقعوا في الرذيلة لعدم قدرتهم على الزواج أو خشية الوقوع في أزمات مع زوجاتهم يتعرضون على إثرها للحبس، فإن الله سوف يغفر الذنوب جميعها، أمّا القوانين فلن تشفع لهم وسيتم معاقبتهم، لكنني لم أقصد التحريض على الزنا والفسق والفجور كما تم اتهامي.