محمد رمضان يغني "جدة غير" لأول مرة في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعل النجم محمد رمضان، حفله ضمن فعاليات مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، والذي يقام تحت رعاية مراسي البحر الأحمر.

أغاني محمد رمضان التي قدمها في الحفل



وقدم محمد رمضان عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير مثل: إنساي، إيه يا قلبي، نمبر وان، ثابت، قطتي مبتخربشش، يا حبيبي، رايحين نسهر، مفيش طبطبة، كما قدم محمد رمضان لأول مرة أغنيته السعودية الجديدة "جدة غير" والمقرر طرحها في الفترة المقبلة.



كما قدم محمد رمضان، أغنيته الجديدة باللهجة العراقية والتي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تعد العمل الأول له باللهجة العراقية، بالإضافة إلى ظهوره في الحفل بأكثر من لوك حيث تفاعل مع الجمهور بشكل كبير.



وأعرب محمد رمضان عن سعادته بالمشاركة في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، وحبه الشديد لمراسي بشكل عام والتطور الذي تشهده باستمرار، وإحياءه للحفلات فيها.

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

مهرجان مراسي

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، أستضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، وتامر حسني، والشامي، وغيرهم.