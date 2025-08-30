نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول ظهور لـ أنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أزمتها الأخيرة، حضرت الفنانة أنغام، حفل فريق كايروكي، الذي أقيم أمس في ختام فعاليات مهرجان العلمين، بمدنية العلمين الجديدة، وذلك عقب عودتها من ألمانيا بعد تماثلها للشفاء من أزمتها الصحية الأخيرة.

رسالة أنغام لجمهورها

وكانت وجهت أنغام رسالة لجمهورها، في أول تعليق لها بعد الأزمة الصحية، حيث قالت أنغام في رسالة صوتيه عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك: لما شوفت دعواتكم وأنا في المستشفى كنت بصر أفضّل مفتحة عيني عشان أقوم.. دعواتكم كانت أكلي وشربي ودوايا الحقيقي، وسبب إن أم ترجع تعيش مع أولادها تاني.

وأضافت أنغام: مكنتش عايزة حاجة من الدنيا غير أرجع لولادي وأعيش معاهم، عمري ما كنت بالخجل والضعف دا، لكن مش خجلانة من ضعفي قدامكم، أنتم أهلي ومش عيب أضعف قدامك.

وأعربت النجمة عن شكرها لكل من وقف بجانبها في محنتها قائلة: "بشكر ولادي وأمي وصحابي وإخواتي وكل واحد ساعدني في مرضي حتى بو حرك السرير فقط.