مي عز الدين: ياسمين كانت حنينة عليا بعد وفاة والدتي

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت الفنانة مي عز الدين عن علاقتها بصديقتها النجمة ياسمين عبدالعزيز وعن الدور الذي لعبته في دعمها بعد وفاة والدتها، مؤكدة أنها من أكثر الأشخاص التي داعمتها لتخطي تلك المرحلة الصعبة، خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج «ضيفي» المذاع عبر قناة الشرق للأخبار.

تصريحات مي عز الدين



وقالت مي عز الدين: «ياسمين كانت حنينة عليا أوي، وقعدت تنصحني وتقول لي لازم تشتغلي، هتعرفي لازم تحاولي، واتخانقت معايا علشان أقف على رجلي تاني».



وأضافت مي:" بعد أسبوع واحد فقط جالي عرض مسلسل «قلبي ومفتاحه»"، لتتذكر حينها كلمات ياسمين وتشعر بصدق دعمها وتشجيعها.



وعن فقد والدتها قالت مي: «مفيش حد بيتجاوز وفاة أهله، بس أنا خرجت وروحت صيفت وروحت الساحل، وده بالنسبة لي حدث كبير جدًا، لأني عادةً مبحبش الأماكن الزحمة».

وعن نشأتها، أوضحت النجمة أنها عاشت معظم حياتها في منطقة مصر الجديدة وما زالت تقيم هناك، لافتة إلى أنها تسكن في شقة وليست فيلا، وأن أكثر ما تتمنى امتلاكه هو قطعة أرض صغيرة لتزرعها، نظرًا لشغفها بالزراعة.