اليوم.. القومي لثقافة الطفل يناقش "التعاون فضيلة ووسيلة للنجاح الفردي والاجتماعي" في صالون "محبة الوطن" ضمن احتفالات "أحلى إجازة" بالحديقة الثقافية

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف أد.أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يستمر المركز القومي لثقافة الطفل في تقديم صالون “في محبة الوطن” بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في المركز مع وزارة الأوقاف، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال اليوم السبت 30 أغسطس 2025، بعنوان ”التعاون فضيلة ووسيلة للنجاح الفردي والاجتماعي”.

ويشارك فى الندوة: الكاتبة زهراء سلامة، الشيخ محمد حسن يحيى المهدي، وتدير اللقاء الباحثة ولاء محمد مدير الحديقة الثقافية للأطفال، وذلك فى إطار احتفالات أحلى إجازة الصيفية.

جدير بالذكر أن الصالون يُقام للموسم السابع على التوالي ويستضيف الشيوخ والواعظين والكُتاب والرسامين، ويهدف إلى غرس قيم الانتماء وحب الوطن وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية وقيم التسامح والإخاء بين الأطفال، كما يهدف إلى أهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، واستمرارًا لجهود المركز في الاهتمام بالأطفال الناشئين، ويُقام يوم السبت من كل أسبوع بالحديقة الثقافية للأطفال شارع قدري السيدة زينب.