نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن عن دخول فيلم 7Dogs موسوعة جينيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار تركي ال الشيخ عن دخول فيلم 7 Dogs موسوعة جينيس يعد تحطيمه رقمين قياسيين، في موسوعة جينيس.

منشور تركي آل الشيخ

وكتب تركي ال الشيخ منشورًا، عبر حسابه الشخصي بفيس بوك، قال فيه: "تم بحمد الله اليوم في استديوهات الحصن بالرياض، وبدعم من سمو سيدي ولي العهد عرّاب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع جميع القطاعات الأمنية، فيلم 7Dogs يحطم رقمين قياسيين عالميين في جينيس للأرقام القياسية وهما: أكبر انفجار سينمائي.. الرقم السابق كان فيلم جيمس بوند Spectre (٢٠١٥) - ٦٨٫٤٧ طنًا من TNT".



وتابع: "الإنجاز الجديد هو إن فيلم 7Dogs - ١٧٠٫٧ طنًا من TNT، وأضخم تفجير لمواد شديدة الانفجار في مشهد واحد.. الرقم السلبق كان فيلم فيلم جيمس بوند No Time To Die (٢٠٢١) - ١٣٦٫٤ كيلوجرامًا من TNT.. الانجاز الجديد فيلم 7Dogs - ٤٠٥٫٨٥ كيلوجرامًا من TNT".

واختتم تركي ال الشيخ: "إنجاز غير مسبوق يضع المملكة في صدارة صناعة السينما العالمية.. فيلم 7Dogs قريبًا في السينما".