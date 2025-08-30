الارشيف / فن ومشاهير

مي عز الدين: "مفيش حد بيتجاوز وفاة أهله"

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة مي عز الدين خلال استضافتها في برنامج ضيفي الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة الشرق، عن أسرار في حياتها الشخصية، مؤكدة أن فقدان الأهل يظل جرحًا لا يندمل.

 

وقالت مي: «مفيش حد بيتجاوز وفاة أهله، بس أنا خرجت وروحت صيفت وروحت الساحل، وده بالنسبة لي حدث كبير جدًا، لأني عادةً مبحبش الأماكن الزحمة».

 

وعن نشأتها، أوضحت النجمة أنها عاشت معظم حياتها في منطقة مصر الجديدة وما زالت تقيم هناك، لافتة إلى أنها تسكن في شقة وليست فيلا، وأن أكثر ما تتمنى امتلاكه هو قطعة أرض صغيرة لتزرعها، نظرًا لشغفها بالزراعة.

