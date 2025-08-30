نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يقود "7Dogs" لاعتلاء قمة جينيس: أكبر انفجار سينمائي في التاريخ من قلب الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن دخول الفيلم المنتظر 7Dogs موسوعة جينيس بعد أن نجح في تحطيم رقمين قياسيين عالميين في عالم السينما.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الإنجاز تحقق من داخل استديوهات الحصن بالرياض، بدعم مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبمشاركة عدد من القطاعات الأمنية التي ساهمت في صناعة مشاهد استثنائية غير مسبوقة.

وأوضح أن فيلم 7Dogs سجل رقمًا عالميًا جديدًا في موسوعة جينيس لأكبر انفجار سينمائي، حيث تخطى الرقم الذي حققه فيلم جيمس بوند Spectre عام 2015 (68.47 طنًا من TNT)، ليصل إلى 170.7 طنًا من TNT. كما حقق الفيلم إنجازًا آخر بكونه الأضخم من حيث استخدام المواد شديدة الانفجار في مشهد واحد، متجاوزًا الرقم الذي سجله فيلم No Time To Die عام 2021 (136.4 كيلوجرامًا من TNT)، بعدما سجل 405.85 كيلوجرامًا من TNT.

وأكد آل الشيخ أن هذا النجاح "إنجاز غير مسبوق يضع المملكة في صدارة صناعة السينما العالمية"، مشيرًا إلى أن عرض الفيلم سيكون قريبًا في دور السينما.

ويذكر أن حالة من الترقب تسيطر على الجمهور بعد أن طرح آل الشيخ الإعلان التشويقي الجديد للفيلم، والذي ظهر فيه عدد من النجوم البارزين من بينهم: محمد الشناوي، أحمد السيد زيزو، إمام عاشور، وعلي معلول، وسط وعده بأن العمل سيكون "أضخم فيلم عربي على الإطلاق".