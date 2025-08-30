نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يشعل ليالي مراسي برسالة خاصة إلى أنغام: "رجعتي ونورتي بلدك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعل الفنان محمد رمضان أجواء مهرجان ليالي مراسي بحفل ضخم قدّم خلاله باقة من أشهر أغنياته وسط تفاعل جماهيري لافت، لكنه لم يكتفِ بالغناء فقط، بل استغل المناسبة لتوجيه تحية مؤثرة إلى النجمة أنغام بعد عودتها للساحة الفنية عقب الأزمة الصحية الأخيرة التي مرّت بها.

وقال رمضان من على المسرح: "أنغام مش بس صوت مصر، دي روح مصر وقلبها، وربنا استجاب لدعائنا ورجعت بلدها بالسلامة ونورتها من جديد".

وأضاف: "إحنا ما بنعرف قيمة حبايبنا غير في الأزمات، وأنغام بالنسبة لينا رمز كبير"، وهو ما قابله الجمهور بتصفيق حار.

يُذكر أن رمضان أطلق مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "قلبي سميتو لبنان" كإهداء خاص لجمهوره اللبناني، بعد أن قدّمها للمرة الأولى في حفله الأخير ببيروت. وخلال حفله في ليالي مراسي، واصل النجم المصري استعراض مجموعة من أنجح أعماله الغنائية، ليؤكد من جديد مكانته كأحد أبرز نجوم الساحة الفنية في الوطن العربي.

