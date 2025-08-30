نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا تحتفل بعودة أنغام: "رجوعك عيد.. وصوتك حياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد فترة غياب بسبب رحلة علاج طويلة في ألمانيا، عادت النجمة الكبيرة أنغام لتخطف الأضواء من جديد، وكان ظهورها في ختام مهرجان العلمين الجديدة خلال حفل فريق كايروكي الحدث الأبرز الذي أثار فرحة جمهورها ومحبيها.



الفنانة دينا كانت من أوائل الداعمين لأنغام، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورة لها وعلّقت برسالة مليئة بالمحبة قائلة: "رجعتلنا تاني بصوتك اللي وحشنا، وبابتسامتك اللي بتنور أي مكان، اللي زيك ما يغيبش أنغام مش بس فنانة، دي حالة حب ورجوعك لينا زي العيد خدتِ وقتك في العلاج واهتميتي بنفسك، وده أهم حاجة وأهو القلب رجع يدق على أنغامك تاني".



أنغام بدورها فضّلت هذه المرة الجلوس بين الجمهور، ولم تصعد إلى المسرح، لكن مجرد وجودها كان كافيًا ليملأ الأجواء دهشة وحماس، حتى أن أمير عيد وجّه لها تحية خاصة من فوق خشبة المسرح قائلاً: "ألف سلامة وحمد لله على السلامة، وعايزكم تحيوها وتقولولها قد إيه بتحبوها".



الجمهور لم يفوّت الفرصة، فاستقبلها بحرارة وحفاوة بالغة، لتبادلهم أنغام بابتسامة صافية وإشارات محبة، مؤكدة بعد الحفل أنها ممتنة لكل من دعمها ووقف إلى جوارها في أزمتها الأخيرة، وكتبت عبر "إنستجرام": "اللهم لك الحمد والشكر".



