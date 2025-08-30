نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول ظهور لتايلور سويفت وخطيبها كيلسي بعد إعلان الخطوبة يشعل المدرجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطف الثنائي العالمي تايلور سويفت وخطيبها نجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي الأضواء في ملعب "أروهيد"، مساء الخميس، خلال مباراة جمعت بين فريقي نبراسكا وكورنهوسكرز سينسيناتي، في أول إطلالة لهما معًا بعد إعلان خطوبتهما رسميًا مطلع الأسبوع.

وظهر كيلسي مرتديًا سترة مخططة باللونين الأحمر والأبيض قبل أن يتوجه للمقصورة الخاصة، فيما رصدت الكاميرات سويفت وكيلسي يتبادلان الضحكات والأحاديث مع الأصدقاء، بينهم نجم كانساس سيتي تشيفز باتريك ماهومز.

ويأتي هذا الظهور بعد الضجة التي أحدثتها خطوبتهما، حيث كشفت تقارير أن خاتم سويفت يتزين بماسة نادرة بتقطيع عتيق من تصميم Kindred Lubeck.

جدير بالذكر أن علاقة الثنائي بدأت في 2023، وتطورت سريعًا لتصبح محور اهتمام الإعلام والجمهور، خصوصًا مع الجمع بين عالمي الغناء والرياضة.