بعد تعاونه مع أنغام.. خالد عويضة يطرح أغنية "يابن اللذينة"

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان خالد عويضة أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "يابن اللذينة"، وتعد تلك الأغنية بعد نجاحه مع حنان ماضي في أغنية "كسبنا مشاعرنا" التي طرحتها في شهر فبراير الماضي.

وأغنية "يابن اللذينة" غناء وتوزيع موسيقي خالد عويضة، وكلمات روماينا وألحان مصطفى ذكي، ماكس وماستر خالد رؤوف، وإنتاج شركة fortissimo production وAi director أحمد شوقي.

ومن كلمات الأغنية: في حاجة في الهوا متهيألي

ولا انت فعلًا واخد عقلي

نورت واحلويت أو ي مالك

اخدت قلبي معاك

و عينيك بتتكلم بصراحة

و عينيا لكلامك مرتاحة

في حاجه بتزود احساسي

إن اللي جاي معاك

يابن اللذينة يا قمر عاجب عيني

الليله دي سرها ايه

محلو أو ي يا خبر غيرتني ليه

ناويلي على ايه

طب ايه بقا وطلعنا حبايب

قولي حبيبي واقولك دايب

قرب تعالى حقولك حاجة

جننتني بعينيك

لأ تقل ايه دنا مسلم خالص

كل الكلام قدامك خالص

من نظره واحنا يدوب بنسلم

قلبي خلص في ايديك

يابن اللذينه يا قمر عاجب عيني

الليله دي سرها ايه

محلو أو ي يا خبر غيرتني ليه

ناويلي على ايه

يذكر أن آخر أعمال خالد عويضة كان تعاونه مع المطربة أنغام في إعادة التوزيع الموسيقي للنشيد الوطني المصري (بلادي)، ونجاحه أيضًا في أغنية "كسبنا مشاعرنا" مع المطربة حنان ماضي التي طرحت في شهر فبراير الماضي، توزيع موسيقي خالد عويضة، وكلمات وألحان محمود أكرم، مكس وماستر أمير محروس، إنتاج fortissimo production.

كما أن آخر أعمال خالد عويضة كان طرحه أغنية "كلي ليك" من إنتاج شركة "Fortissimo Production"، ومن غناء خالد عويضة وكلمات أشرف ضياء وألحان وتوزيع موسيقي لـ خالد عويضة، ومكس وماستر خالد رؤوف، وجيتار شريف فهمي، ووتريات أشرف رجب وإخراج أمين إسماعيل.