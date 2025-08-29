نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مسلسل "220 يوم" لـ كريم فهمي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الحلقة الأخيرة مسلسل "220 يوم" لـ كريم فهمي، تريند منصات التواصل الاجتماعي بسبب النهاية المفتوحة للأحداث المسلسل والتي أثارت الجدل.

سبب تصدر مسلسل "220 يوم" لـ كريم فهمي التريند

وأثارت الحلقة الاخيرة من مسلسل "220 يوم" جدلا كبيرا بعد ظهور كريم فهمي في شخصية رجل كبير السن على أنغام أغنية طبع الحياة للنجم عمرو دياب وهو يقول "اليأس بيجيب موت والأمل بيدينا حياة وانت اللي بتختار النهاية"

قصة مسلسل "220 يوم" لـ كريم فهمي

يسلط المسلسل الضوء على رحلة مزدوجة من الألم والأمل، حيث يعيش الزوجان أحمد ومريم صراعًا وجوديًا: أحمد، الروائي الناجح، يكتشف إصابته بمرض عضال يُهدد حياته، وفي اللحظة نفسها تبشره زوجته مريم بخبر حملها بعد انتظار طويل. ومع علمه أن أمامه 220 يومًا فقط قبل خضوعه لعملية جراحية قد تودي بحياته، يقرر أن يعيش كل لحظة وكأنها الأخيرة، مستخلصًا معنى الحياة في زمن محدود.

ابطال مسلسل 220 يوم

والمسلسل يتكون من 15 حلقة فقط ويعرض على منصة شاهد ويشارك في العمل: كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، وعايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رفعت، وغيرهم من الوجوه الشابة، المسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل، وإنتاج شركة "صباح إخوان"، التي تواصل تقديم أعمال درامية ناجحة في السوق العربي.

احدث اعمال كريم فهمي

ويذكر ان احدث اعمال كريم فهمي هو فيلم" هيبتا"، من تأليف محمد صادق، ويدور في إطار رومانسي، ويجري تصويره حاليًا، حيث يخوض فيه دور البطولة بشخصية آدم" بجانب عدد من النجوم منهم منة شلبي، وكريم قاسم، وأسماء جلال.

كما يواصل التحضير لمسرحية جديدة من إخراج خالد جلال، رفقة ياسمين عبدالعزيز، وبرعاية موسم الرياض، حيث تدور في إطار كوميدي، حول حبيبين يتعرضان لأزمات كبيرة بسبب اختلاف مستواهما الاجتماعي، ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري.