مدين بطل صيف 2025 بألحانه.. وتعاون جديد مع كارمن سليمان

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الملحن مدين، تألقه هذا الصيف، بعد أن أصبح أحد أبرز الأسماء التي صنعت الموسم الغنائي لعام 2025، من خلال تعاوناته مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي.

وقد جمعه هذا الموسم تعاون جديد مع النجمة كارمن سليمان في أغنية "عُمر تاني"، من كلمات أحمد المالكي وتوزيع يحيى يوسف، والتي طُرحت مؤخرًا على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، ولاقت إعجاب الجمهور منذ اللحظة الأولى لطرحها.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا لنجاحات سابقة جمعت مدين وكارمن في أغانٍ مثل "حبيبي مش حبيبي" و"لما تشوفك عيني"، وهو ما يعكس الانسجام الفني بينهما، وقدرة مدين على تقديم ألحان تبرز جمال صوت كارمن وإحساسها المميز.

وبين نجاحاته مع أصالة وأنغام وكبار المطربين، واستمراره في تقديم ألوان متنوعة مع كارمن سليمان، يثبت مدين أنه صاحب بصمة قوية في موسم الصيف الغنائي.

وبهذا يبرهن مدين أن "صيف مدين لسه مخلصش"، وأن جمهوره ما زال على موعد مع المزيد من المفاجآت الغنائية خلال الفترة المقبلة.