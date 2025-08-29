نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام ساسو.. هدى الاتربي سبب تفوق "قنبلة الجيل" عن "أنتي الوحش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الموزع إسلام ساسو عن رأيه في المقارنات التي تمت بين نجاح أغنيتي قنبلة الجيل وانتي الوحش في أحداث الجزئين الأول والثاني من مسلسل العتاولة.

وقال ساسو خلال لقاءه في برنامج كوبليه مع الإعلامي أحمد عز الدين عبر منصة لقطات "الأغنيتين كسروا الدنيا الحمدلله بسبب شاكوش وحمادة مجدي لكن بصراحة قنبلة الجيل يمكن كان نجاحها أكبر علشان الجزء الأول كان جديد على الناس وكمان هدى الاتربي اشتغلت عليها حلو وحتى خدت اللقب وبقت قنبلة الجيل"

وتحدث إسلام ساسو خلال لقاءه في كوبليه عن بداية مشواره مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، مؤكدا أن أول تعاون بينهما كان منذ أكثر من 12 عاما من خلال أغنية "صاحب جبان"، قبل أن يحققا نجاحا مدويا مع أغنية "بنت الجيران" التي تصدرت منصات الاستماع واعتبرها ساسو نقطة انطلاقه الحقيقية.