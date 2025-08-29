نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. محمد رمضان نجم مهرجان مراسي “ ليالي مراسي” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان مراسي، “ ليالي مراسي” المقام برعاية مراسي البحر الأحمر.



ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان، عدد كبير من أغانيه الشهيرة، والتي سيتفاعل معها جمهور مهرجان مراسي.

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

مهرجان مراسي ليالي مراسي

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، وتامر حسني، والشامي، وغيرهم.