في مشهد كوميدي صبا مبارك تحرض كريم فهمي على مخالفة أوامر الأطباء في 220 يوم

القاهرة - محمد ابراهيم - برغم الألم الشديد الناتج من عملية الولادة القيصرية، وبرغم تعليمات الأطباء المشددة من عدم الاقتراب من الحضّانة، إلا أن مريم (صبا مبارك) تخالف هذه التعليمات، وتحرض أحمد (كريم فهمي) على الذهاب خلسة إلى هناك في مغامرة غير محسوبة، ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل 220 الذي يُعرض على قناة إم بي سي بالتوازي مع شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.



يقرر الأطباء منع أحمد من زيارة ابنته بالحضّانة، حرصًا على الأطفال من جهة وعلى حالة أحمد الصحية من جهة أخرى، فيعيش حالة من الحزن لكونه مقبل على عملية استئصال لورم خبيث بالمخ دون أن يرى ابنته المولودة قبل موعدها، لتفاجئه مريم وتقلب لتأتي مريم وتقلب هذه الأجواء الحزينة إلى حالة من البهجة والضحك وفي مشهد كوميدي يتسلل الاثنان إلى الحضّانة ليلًا، ليتم ضبتهما متلبسين كما اللصوص.



وفي محاولة أخرى منها لإدخال البهجة إلى قلبه، تفاجئ مريم حبيبها بقص شعرها على الطريقة التي يحبها والتي ما دام رفضتها من قبل، ليصبح آخر شيء يراه قبل دخوله إلى غرفة العمليات، هو طلة مريم المبهجة بقصة الشعر التي يحبها وابتسامة عريضة تبعث فيه الأمل بالشفاء وتخفي وراءها قلقًا كبيرًا وخوفًا شديدًا من الفقد.



220 يوم عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، تحت قيادة المخرج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.