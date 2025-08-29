ويجز يكشف حقيقة صاحبة أغنية البخت

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف مطرب الراب ويجز، على حقيقة الجدل المثار خلال السنوات الماضية حول هوية الفتاة التي كُتبت لها كلمات أغنيته البخت، التي ربطها الجمهور بالفنانة هدى المفتي منذ طرحها عام 2022، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية.

وقال ويجز: "حاسس أن حصل عليها موجة شائعات ولكني قررت أني مشتبكش مع الناس خالص، ولكن الأغنية مش معمولة لحد بعينه، ممكن تكون معمولة لحد تاني خالص متعرفهوش في كواليس المشهد مش لازم يكون حد بيمثل ولا بيغني، الحياة فيها أكتر من كده بكتير".



وتابع: "مبيبقاش في بالي أني أبعد عن الساحة الفنية، ولكني بني آدم بحب اتبسط بالحاجات العادية، بحب أكون إنسان عادي وأروح أتمشى وأعمل الحاجات الطبيعية".



واختتم ويجز: "أنا وكل واحد أعرفه مشهور بنحاول نتأقلم مع الشهرة، لأن الإحساس جديد وبيحصل حاجات كل شوية ومواقف أغرب من بعض فبتخليك لازم تتعامل معاها بالشكل المناسب".