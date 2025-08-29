نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوني يتحدى مرضه ويخطف الأضواء في فينيسيا.. و"صوت هند رجب" يزلزل المهرجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم وعكة صحية ألمّت به، أثبت النجم العالمي جورج كلوني أن حضوره على السجادة الحمراء يظل حدثًا استثنائيًا، بعدما ظهر إلى جانب زوجته أمل علم الدين في افتتاح العرض الخاص لفيلمه الجديد "Jay Kelly" ضمن فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي. كلوني، الذي كان قد اعتذر مؤقتًا عن بعض ارتباطاته بسبب إصابته بالتهاب في الجيوب الأنفية، فاجأ الجميع بظهوره الأنيق وابتسامته المعهودة، ليؤكد أن شغفه بالسينما أقوى من أي عارض صحي.

المهرجان الذي يُعد واحدًا من أعرق المحافل السينمائية الدولية، لم يقتصر على بريق هوليوود فحسب، بل حمل في طياته وجعًا إنسانيًا عميقًا مع فيلم المخرجة التونسية كوثر بن هنية "صوت هند رجب"، الذي ينافس على جوائز المسابقة الرسمية. الفيلم يوثق لحظة استشهاد الطفلة الفلسطينية هند رجب، ذات الأعوام الستة، بعد أن حاصرتها نيران الاحتلال داخل سيارة عائلتها في غزة مطلع 2024، حيث سجلت كاميرات الهلال الأحمر كلماتها الأخيرة التي هزّت ضمائر العالم.

العمل المدعوم من نجوم عالميين بينهم براد بيت وخواكين فينيكس كمنتجين تنفيذيين، يسلط الضوء على مأساة إنسانية تركت أثرًا بالغًا في الوجدان، إذ تروي بن هنية تفاصيل ما جرى منذ لحظة النداء العاجل وحتى استشهاد الطفلة، لتجعل من السينما منبرًا لصوت غُيّب بالرصاص لكنه ظل خالدًا على الشاشة

وبينما استقطب ظهور كلوني اهتمام الصحافة العالمية، كان لفيلم "صوت هند رجب" وقع خاص على جمهور المهرجان، ليجمع الحدث بين سحر النجومية وصوت الحقيقة، في مشهدية تؤكد أن فينيسيا لا يزال جسرًا يربط الفن بالإنسانية.