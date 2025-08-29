نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان موسى يطلق عشر أغنيات في ألبومه الجديد "ماتادور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الرابر مروان موسى ألبومه الجديد "ماتادور"، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية مع "ذي بيسمنت ريكوردز The Basement Records".

ويضم الألبوم عشر أغنيات صدرت جميعا دفعة واحدة، من بينها "مافهاش مافهاش" و"المكان" و"تفهمنيش غلط"، إضافة إلى أغنية "مطروش" التي يستعد لإطلاقها بشكل فيديو كليب مصور من إخراج العنتبلي وأبو العلا.

كما يضم الألبوم خمسة تعاونات موسيقية، بداية من أغنية "فاكر بس ناسي" التي تجمع مروان موسى لأول مرة مع الرابر التونسي بلطي، كما يتعاون مع بيسو في أغنية "لابوبو"، إضافة لتعاونات مصرية مميزة مع كل من المطربة دنيا وائل في أغنية "مكان في قلبك" والرابر كريم أسامة بأغنية "شكلك مجنونة"، والرابر موسى سام في أغنية "مش موجود".

ويمزج مروانٍ موسى خلال الألبوم بين أنماط موسيقيّة عالميّة ومحليّة بطريقة عصريّة، حيث يُقدّم مزيجًا من أنماط الراب الحديث مثل "Trap" و"Drill" مع الإيقاعات المصرية التقليديّة، ممزوجة بحالة وأجواء سينمائية تتميز بها أغانيه.

وقال مروان موسى: "خرج ألبوم ماتادور للنور بطريقة عفوية ومن جلسات ممتعة مع الأصدقاء، بمثابة تعبير صادق عن رغبة شخصيّة لاستعادة الإحساس بفرح الحياة بعد مرحلة صعبة مررت خلالها بشعور من الاكتئاب والحزن، فجاء هذا الألبوم ليعكس بداية جديدة وإيجابيّة مليئة بالأمل والسعادة".



مروان موسى يعد ثالث أكثر رابر عربي استماعًا على منصة سبوتيفاي على الإطلاق، إذ جمع أكثر من 230 مليون استماع على أنغامي و180 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، ما عزّز مكانته على الساحة العالمية. وقد شكّلت أغنيته “بطل عالم” محطة بارزة لفتت أنظار الجمهور الدولي، فيما نال جوائز عدّة، من بينها ثلاث جوائز كبرى في جوائز الموسيقى الأفريقية لعام 2022.



