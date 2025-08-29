نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام فعاليات القافلة الثقافية "الثقافة تستطيع" بقرية شوبك بسطا بالشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت بقرية شوبك بسطا بمحافظة الشرقية فعاليات القافلة الثقافية "الثقافة تستطيع"، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والفني، ومجابهة العادات السلبية، ودعم القيم الإيجابية، وتفعيل دور الثقافة في تحقيق التنمية المجتمعية، حيث استمرت فعاليات القافلة على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

وتزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أحيت فرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح أمسية إنشادية قدمت خلالها باقة من التواشيح والأناشيد الدينية التي تفاعل معها جمهور القرية، ومنها: المسك فاح، مولاي صل وسلم، يا أم البشاير، بشاير بشاير، قمر، غني، يا جد الحسانين، اللهم صل وسلم وبارك.

وعلى هامش الفعاليات، قدمت مجموعة من الأنشطة الفنية المتنوعة، تضمنت ورشة فنية للطباعة على الورق للفنان صديق المصري، تلتها فقرة فنية لفرقة الشرقية للأراجوز التي ناقشت بأسلوب مبسط أهمية الرياضة للجسم والعقل، كما شارك أبناء القرية بعدد من المواهب الغنائية والشعرية، حيث قدمت الطفلة رهف فقرة غنائية، وألقى الشاعر أحمد الشوبكي قصيدة من إبداعه.

كما ألقى الكاتب بهاء الصالحي محاضرة بعنوان "الشائعات والأخبار الكاذبة وخطورتها على مصر" تناول خلالها مخاطر انتشار الشائعات على استقرار المجتمع وسبل مواجهتها بالوعي والمعرفة، فيما نفذت الفنانة زينب عطية ورشة رسم على وجوه الأطفال أضفت أجواءً من البهجة على الفعاليات.

وقد نفذت القافلة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، ومن خلال فرع ثقافة الشرقية، تأكيدا على رسالة وزارة الثقافة في جعل الثقافة أداة فاعلة للتنوير وبناء الوعي الجمعي بالمجتمع.