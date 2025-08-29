نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الميجا ستار رامي صبري تألقه بالساحل الشمالي ويحي حفلا كامل العدد داخل سكاي العلمين عقب دقائق من النجاح الكبير الذى حققه في ختام مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي.

حضر رامي بصحبة مدير أعماله محمود عبد السلام وكان في استقبالهما ميمي المنشاوي وسامح سعيد منظما حفلات سكاي العلمين الجديدة.

قدمت الحفل الاعلامية اللبنانية ريتا مهنا بكلمة حماسية عن مشوار رامي صبري وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب وبمجرد صعوده على خشبة المسرح أشعل الحفل بوصلة طربية رومانسية من أغانية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "انا بحبك انت" الذي قدم منه 5 أغنيات تلبية لرغبات الجمهور هي بياع،أنا بحبك انت، بحكيلك عن الايام، مستغرب انت،كل حاجة فيها حلوة.



كما قدم رامي أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الاولاني والحب عيبنا بالإضافة إلى أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم تفاعل معها الجمهور.

شارك فى إحياء الحفل ال dj العالمي مارتين كان ضمن الحضور المطرب والملحن مصطفي محفوظ والمنتج رامز سليمان والصحفي محمد رمضان وحرمه .. وغيرهم من المشاهير.



وكان النجم رامي صبري قد خطف الأنظار عالميا من داخل أستاد القاهرة الدولي باستعراض مبهر لاغنية " إفريقيا.. غنوا معانا" التي إفتتح بها إطلاق فعاليات مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس العالم والتى استضافتها مصر.

صٌناع أغنية “إفريقيا .. غنوا معانا”



وتعد أغنية "إفريقيا .. غنوا معانا" للنجم رامي صبري مفاجأة مبهجة وحماسية لملايين المتابعين حول العالم لكأس أمم إفريقيا وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد إطلاقها بحفل الافتتاح وهي كلمات تامر حسين ولحن رامي صبري وتوزيع طارق توكل.