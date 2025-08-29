إيناس كامل تنضم لبطولة "قسمة العدل" إلى جانب إيمان العاصي استعدادًا لانطلاق التصوير

القاهرة - محمد ابراهيم -

انضمت الفنانة إيناس كامل رسميًا إلى فريق عمل مسلسل "قسمة العدل" المقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم الأوف سيزون المقبل، لتجسد خلال الأحداث شخصية زوجة عابد عناني، شقيق البطلة الرئيسية إيمان العاصي.

ويشهد المسلسل حاليًا مراحل التحضيرات النهائية، حيث عقد صُنّاع العمل عدة جلسات عمل في الأيام الماضية لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التصوير الشهر المقبل. ويشارك في البطولة إلى جانب إيمان العاصي كل من: رشدي الشامي، خالد كمال، دنيا ماهر، إيناس كامل، عابد عناني، خالد أنور، وعلاء قوقة، فيما لا تزال عملية التعاقدات مستمرة لضم أسماء أخرى.

المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج المتحدة استوديوز – United Studios، التي تتابع تفاصيل العمل عن قرب عبر المدير التنفيذي للشركة دينا كريم، لضمان تقديمه بأفضل صورة فنية وإنتاجية.

ويُذكر أن آخر أعمال إيناس كامل كان مسلسل "تيتا زوزو" الذي عُرض في أغسطس الماضي بمشاركة النجمة إسعاد يونس وعدد من الفنانين، حيث قدّمت خلاله أداءً لافتًا في إطار درامي اجتماعي لايت.

