الجمهور يشيد بأغنية إيساف الجديدة دايرة".. والمطرب يكشف سر تجربة الراب لأول مرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

حالة من التفاعل الكبير صنعها النجم إيساف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح أحدث أغنياته " دايرة"، من البوم تفاصيل والتي جاءت هذه المرة بشكل مختلف تمامًا عن اللون الغنائي المعتاد له، حيث شارك جمهوره ومتابعيه منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك كشف فيه عن كواليس التجربة، مؤكدًا أن الأغنية من إنتاج وليد سامي، وأنها تحمل لحنًا وكلمات جذبته من اللحظة الأولى.

إيساف كتب في منشوره قائلًا: "أول ما سمعت الأغنية عجبوني مع إنهم لون جديد عليا، بس وأنا بسمع اللحن حسيت إنه فيه روح راب أو تراب جميلة زي الأغاني الكتير اللي بنسمعها، لكن قررت أقدمه بطريقتي وشخصيتي. وبالفعل قمت في نفس اللحظة غنيته راب بنغم، ودي أول مرة هتسمعوا راب بالشكل ده، وأتمنى يعجبكم".

الجمهور بدوره تفاعل بشكل واسع مع الأغنية فور صدور البوست، حيث انهالت التعليقات المشيدة بجرأة إيساف في خوض لون جديد ومختلف، معتبرين أن صوته وأداؤه أضافا للأغنية طابعًا خاصًا جعلها قريبة من القلب ومختلفة عن أي تجربة أخرى في الساحة الغنائية. كثير من المتابعين أكدوا أن إيساف استطاع أن يدمج بين حسه الغنائي الرومانسي المعروف وبين روح الراب الحديثة في مزيج غير تقليدي.

أغنية " دايرة" جاءت لتؤكد أن إيساف يسعى دائمًا للتجديد وكسر القوالب، حيث استطاع أن يقدم عملًا يحمل بصمة شبابية معاصرة، وفي الوقت ذاته يحافظ على هوية صوته وشخصيته الفنية. ويبدو أن التجربة حققت نجاحًا فوريًا انعكس في حجم الإشادات والمشاركات عبر السوشيال ميديا، مما يبشر بمكانة قوية للأغنية على قوائم الاستماع خلال الفترة المقبلة.

بهذا يكون إيساف قد وضع نفسه على خريطة التجديد الفني، مؤكدًا أن الرهان على الجرأة والتجربة هو السبيل الحقيقي للتطور والاستمرار، وأن جمهوره دائمًا على الموعد مع مفاجآت تحمل توقيعه الخاص.