تامر عاشور يفتح أبواب الرومانسية في أبوظبي بحفل استثنائي سبتمبر المقبل

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم تامر عاشور للقاء جمهوره في أبوظبي يوم الأحد 28 سبتمبر القادم، بحفل غنائي يُتوقع أن يكون واحدًا من أبرز محطات الموسم الفني، حيث يقدّم خلاله مجموعة من أنجح أغنياته التي رسخت مكانته كأحد أبرز الأصوات الرومانسية في الوطن العربي، إلى جانب أعمال جديدة ينتظرها محبوه بشغف.

ويأتي هذا الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققه عاشور مؤخرًا رفقة الفنان بهاء سلطان في مهرجان صيف بنغازي، حيث امتلأت القاعات بالجمهور الذي تفاعل بحرارة مع أغنياته، وعلى رأسها "هيجيلي موجوع" التي أشعلت الأجواء ورددها الآلاف معه بصوت واحد. ولم يكتفِ عاشور بأعماله الخاصة فقط، بل قدّم أيضًا أغنية "لوحة باهتة" لأنغام من ألحانه، لتلقى إعجاب الحاضرين وتضيف لمسة خاصة لسهرة غنائية وصفت بـ "الكاملة الدسم".

وبهذا الموعد المنتظر في أبوظبي، يبدو أن عاشور يسعى لتكريس حضوره العربي من خلال حفلات تحمل طابعًا فنيًا مختلفًا، حيث يوازن بين الكلاسيكيات التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، وأعمال جديدة تفتح صفحة جديدة في مسيرته الفنية.