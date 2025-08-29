نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شمس البارودي تتصدر تريند جوجل برسالة نارية بعد رحيل حسن يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت رسالة قوية عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" ردّت فيها على موجة الانتقادات التي لاحقتها مؤخرًا عقب وفاة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف.

شمس البارودي أوضحت في رسالتها أنها اعتادت منذ أكثر من عشرين عامًا على التعبير عن آرائها بحرية عبر صفحتها، مؤكدة أن زوجها الراحل كان يتابع ما تكتبه دائمًا ويقف بجانبها، وأضافت: "فتحت الصفحة للعامة فقط لأتحدث عن حبيبي وشريك عمري الإنسان، بعدما عرفه الجميع كفنان".

ولم تتردد الفنانة المعتزلة في مهاجمة ما وصفته بـ"جحافل التكفير"، مشيرة إلى أن الدين يُؤخذ من العلماء الثقات وليس من المتشددين، رافضة الاتهامات التي تقول إنها لم يكن لها صوت قبل وفاة زوجها، حيث ردّت قائلة: "هذا أنا.. رأيي وصوتي لم ولن أكتمه ما حييت".

كما ردّت بقوة على متابعة اتهمتها بالخرف، مؤكدة أن "الخرف يصيب من ابتعد عن كلام الله، بينما حفاظ القرآن لا يخرفون"، مضيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهَ عن الغناء بالدف في عهده.

واستنكرت البارودي محاولات التشكيك في التزامها، لافتة إلى أنها لا تنقطع عن الدعاء لزوجها والتصدق عنه وختم القرآن لروحه، مشددة على أن حبها له سيبقى حاضرًا في قلبها بعد رحلة زواج استمرت أكثر من خمسين عامًا.

وفي ختام رسالتها، وجّهت كلمات حاسمة إلى منتقديها بقولها: "هدايتنا لم تكن لإرضائكم بل لرضا الله فقط".

