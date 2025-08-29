ياسمين رئيس لـ "نجوم FM”: “فيلم بابا وماما عائلي" وبحب في أحمد جوزى رجولته

القاهرة - محمد ابراهيم - استضافت إنجي علي، عبر برنامج "أسرار النجوم" على "نجوم إف إم"، الفنانة ياسمين رئيس للحديث عن أحدث أعمالها السينمائية فيلم "ماما وبابا" الذي يجمعها بالفنان محمد عبد الرحمن، وقالت عن الفيلم: "كنت أتمنى تقديم فيلم عائلي يشاهده جميع أفراد الأسرة بمختلف الأعمار ويضحكون من قلوبهم. شعرت بالغيرة لأن ابني يشاهد مسلسل (اللعبة) ويحبّه جدًا، فقررت أن أقدم عملًا يناسب من هم في عُمره ويدخل البهجة عليهم، والحمد لله، جاءني النص المناسب وسعدت جدًا بالدور".

وأضافت: "الفنان محمد عبد الرحمن (توتا) سبق وأن عملنا سويًا في فيلم (إكس لارج)، وكان ثاني أفلامي بعد (المصلحة)، لكننا لم نتقابل وقتها، ثم اجتمعنا مجددًا في (لص بغداد) ومن وقتها أصبحنا أصدقاء"، وعن فكرة الفيلم التي تدور حول تبادل الأدوار بين الأب والأم، أوضحت: "كنت أعلم أن الأب هو عمود البيت ومصدر أمانه، لكن بعد تقديم الفيلم وتجسيد هذا التحول، بدأ كل شخص يقدّر مجهود الآخر في الحياة. وأنا شخصيًا كنت ألعب دور الأم والأب مع ابني سليم طوال الوقت، وهذا لم يزعجني أبدًا، بل على العكس؛ ابني علّمني الصبر وجعلني شخصًا أرقى بكثير".

وتابعت: "ابني غيّر نظرتي للحياة، فبدلًا من السوداوية والحروب أصبحت أرى أن هذا الجيل هو من سيصلح ما يحدث حاليًا".

الحياة الشخصية

وعن حياتها الخاصة، وما جذبها في زوجها أحمد، قالت: "أكثر ما أحبه فيه رجولته الحقيقية، فهو ليس مجرد صفة في البطاقة، الرجل يجب أن يخاف على زوجته ويكون سندًا لها، فهكذا خُلقت الحياة".

مداخلة نجلها «سليم»

وأجرى "سليم" ابن الفنانة ياسمين رئيس مداخلة هاتفية على الهواء قائلًا: "أول مرة أتكلم في برنامج، وعندي 11 سنة حاليًا، شاهدت الفيلم في السينما مع ماما وعجبني جدًا، وحبيت دورها في الفيلم".