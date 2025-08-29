نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الموسيقيين تُعرب عن سعادتها بعودة أنغام بعد وعكتها وتتمنى لها دوام الصحة والتألق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تُعرب نقابة المهن الموسيقية نقيبًا ومجلسًا عن بالغ سعادتها بعودة الفنانة الكبيرة أنغام بالسلامة بعد تجاوزها الوعكة الصحية الأخيرة.

وتتمنى النقابة لها دوام الصحة والعافية وأن تواصل تألقها ومسيرتها الفنية الراقية التي أسعدت بها الملايين داخل مصر والوطن العربي.

الفنانة أنغام



وخضعت النجمة أنغام خلال الأسابيع الماضية، لرحلة علاج في أحد مستشفيات ألمانيا، وشهدت منصات السوشيال ميديا المختلفة دعوات وبوستات من قبل جمهورها، الذى تمنى لها الشفاء العاجل وعودتها للجمهور من جديد، حيث حرص عدد كبير من محبى النجمة على نشر صورها عبر حساباتهم الشخصية وتوجيه رسائل دعم لها.

تصدر أنغام لتريند "جوجل" لم يكن مجرد خبر عابر، بل يعكس حجم الشعبية الجارفة التي تتمتع بها النجمة المصرية، التي لطالما اعتبرها جمهورها "صوت مصر الأول". كما أن تواجد اسمها على رأس قائمة الأكثر بحثًا، يؤكد مدى تعلق محبيها بتفاصيل حياتها الشخصية والفنية، وانتظارهم الدائم لأي جديد يتعلق بها.

وتزامن ذلك مع دعوات كثيرة من جمهورها بضرورة حصولها على فترة راحة واستشفاء كامل قبل العودة إلى الساحة الفنية، مؤكدين أن أهم ما يعنيهم هو صحتها واطمئنانها، بينما اعتبر آخرون أن ابتسامتها الأخيرة برفقة أبنائها بمثابة رسالة أمل تبشّر بمرحلة جديدة أكثر قوة وتألقًا في مسيرتها.