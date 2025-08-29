نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريًا على يانغو بلاي… "مشروع X" من بطولة كريم عبد العزيز ابتداءً من 4 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن "يانغو بلاي"، التطبيق السوبر ترفيهي، عن إضافة مميزة إلى مكتبته السينمائية لعشاق الأفلام، من خلال عرض فيلم "مشروع X"، محتلًا المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في مصر والوطن العربي بإجمالي بلغ 141 مليون جنيه. وقد تم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، ،وإيطاليا مستخدما أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، ليصبح أول فيلم عربي صُوِّر بتقنية IMAX، في إنجاز غير مسبوق في العالم العربي.



حصريًا على يانغو بلاي… "مشروع X" من بطولة كريم عبد العزيز، ابتداءً من ٤سبتمبر

يجمع "مشروع X" المخرج بيتر ميمي والنجم كريم عبد العزيز في تعاون جديد بعد أعمال بارزة مثل مسلسل "الحشاشين" وفيلم "بيت الروبي"، ليؤكد استمرارية الشراكة الناجحة بينهما في تقديم إنتاجات جماهيرية متميزة. الفيلم من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسني، ومن إنتاج شركة سينرجي بلس (تامر مرسي)، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "مملكة الحرير" لبيتر ميمي بأرقام مشاهدة قياسية عبر يانغو بلاي.



وصرح خالد السرجاني، رئيس قسم الاستحواذ في يانغو بلاي، قائلًا: "نسعى في يانغو بلاي لتقديم أرقى التجارب السينمائية لجمهورنا في المنطقة. ويُعد توفير فيلم ’مشروع X‘ حصريًا عبر تطبيقنا بمثابة إضافة قيمة تعزز من مجموعتنا الواسعة من الأفلام الحديثة والحصرية، وتلبي التوقعات المتنامية للأعمال الفنية المتميزة والناجحة."



يشارك كريم عبد العزيز في بطولة الفيلم نخبة من النجوم من بينهم ياسمين صبري، إياد نصار، وأحمد غزي، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف مثل ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، هنا الزاهد، ومصطفى غريب.



وتدور أحداث الفيلم حول الدكتور يوسف الجمال، عالم مصريات يخوض مغامرة مثيرة تمتد من أهرامات الجيزة إلى الفاتيكان، في سعيه لإثبات نظرية جريئة تفترض أن الهرم الأكبر لم يُبنَ كمجرد مقبرة ملكية، بل لغرض أكثر عمقًا وغموضًا. رحلة البحث تقوده إلى أسرار قد تغيّر نظرة العالم إلى أحد أعظم الإنجازات المعمارية في التاريخ.



وبعرض "مشروع X" مباشرة وحصريًا بعد طرحه في دور السينما، يواصل "يانغو بلاي" تميّزه في تقديم أحدث وأضخم الإنتاجات للجمهور العربي، مؤكدًا التزامه بوضع المشاهد في قلب التجربة السينمائية. كما يضاف الفيلم إلى مجموعة من الأعمال الناجحة التي انطلقت مؤخرًا عبر التطبيق مثل "سيكو سيكو"، "ريستارت"، و"الهنا اللي أنا فيه"، والتي حققت نسب مشاهدة مرتفعة.



يتوفر "يانغو بلاي" في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومصر، وهو متاح على مختلف الأجهزة. حاليًا، يقدم التطبيق اشتراكًا مجانيًا لمدة ويقدّم التطبيق حاليًا اشتراكًا مجانيًا لمدة ٦۰ يومًا في دول الخليج و٩۰ يوما في مصر، مما يتيح للمستخدمين فرصة استكشاف مكتبة واسعة من المحتوى المميز والحصري المصمم لتلبية مختلف الأذواق.