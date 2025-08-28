من بيع الآيس كريم لوفاة والدها.. هاجر الشرنوبي تروي أصعب لحظات حياتها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي كواليس لأول مرة عن عملها في بيع الأيس كريم، بسبب مصاريف مدرسة ابنها.

قالت هاجر الشرنوبي عبر استضافتها في بودكاست وفيها إيه على منصة ستوري بالعربي: "كنت عايزة أدفع مصاريف مدرسة ابني، ووقتها مكنتش بشتغل خالص ولا بمثل، كنت قاعدة في إسكندرية".

واستكملت: "اشتغلت أبيع آيس كريم عشان أدفع مصاريف المدرسة، والحمدلله كانت خطوة فارقة جدًا في حياتي، فجأة لقيت نفسي قدام مسؤولية حتى لو كنت متدلعة، المدرسة في شهر 9 وإحنا خلاص في شهر مثلًا 4 فهعمل إيه؟ طب إيه الشغل؟".

وأضافت هاجر الشرنوبي: "رُحت بقى أبيع آيس كريم، كانت فترة مرهقة ونقطة تحول في حياتي، ما كنتش الأول بعرف أتعامل، بعد كده خلاص بقيت أتعامل وبقت فترة بجد فارقة جدًا في حياتي".

وتحدثت عن والدها الراحل ونصائحه لها، قائلة: "أنا كنت شخصية عصبية جدًا وعشان كدة في أي مشكلة كان دايمًا يقولي براحة هتكبري المشكلة هتلاقيها كبرت معاكي، هتصغريها هتحتويها، وهو فعلا كان بسيط عقله كبير وحكيم وبعدها أي مشكلة أقابلها في حياتي أشوفها صغيرة جدًا حتى لو خدت سنين أو وقت طويل".

واختتمت هاجر الشرنوبي قائلة: "قطعًا أصعب لحظة في حياتي كانت يوم وفاة بابا، لأنه مات على إيدي".