هاجر الشرنوبي تكشف مفاجأة عن دورها في "أزمة ثقة": غامضة والناس هتحتار من شرها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة هاجر الشرنوبي عن كواليس مشاركتها في مسلسل أزمة ثقة، الذي يُعرض حاليًا عبر شاشة قناة on e ومنصة watch it الرقمية، وكشفت تفاصيل مفاجئة عن شخصيتها بالعمل.

قالت هاجر الشرنوبي عبر استضافتها في بودكاست وفيها إيه على منصة ستوري بالعربي، إنها انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل أزمة ثقة، قبل نحو عام من مشاركتها في مسلسل حكيم باشا الذي نافست به ضمن موسم دراما رمضان 2025 الماضي.

وتابعت: "هنشوف الناس هتشوفها بقى شريرة ولا مش شريرة، مظلومة ولا مش مظلومة، نهى شخصية هتفهميها مع الحلقات لأنها غامضة مش مفهومة في الأول، ماتبقيش عارفة دي كويسة ولا مش كويسة، لكنها لذيذة".

وأعربت هاجر الشرنوبي عن سعادتها لعرض المسلسل خلال الفترة الحالية، معلقة: "خلاص الناس ابتدت تحس إن أنا بقيت صفا، خلاص أنا طيبة زي صفا، خايفة كمان لما يشوفوا نهى يبقوا مش فاهمين شريرة ولا مش شريرة من تصرفاتها، الناس تبدأ تتصدم، اللي هو إنتي الشر بعد الخير ده كويس ولا مش كويس؟"