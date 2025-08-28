نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر حفل كايروكي في مهرجان العلمين 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش فرقة كايروكي، حالة من النشاط الفني المكثف، حيث يستعد لإحياء حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثالثة، وذلك بمشاركة المطرب تووليت، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة المقبل الموافق 29 أغسطس على مسرح «u أرينا» العلمين الجديدة.

ويعد حفل فريق كايروكي الذي من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، ختاما لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الثالثة وذلك بعد عدد كبير من الحفلات التي بدأت يوم 18 يوليو الماضي وتنتهي 29 أغسطس الجاري، حيث يمتلاْ المهرجان بكافة الألوان الموسيقية.



أسعار تذاكر حفل كايروكي في مهرجان العلمين 2025



تذكرة الـragular بـ800 جنيه

تذكرة الـfan pit بـ1200 جنيه

تذكرة الـfront line بـ6000 جنيه

تذكرة الـhigh tabels لخمسة أفراد بـ50 ألف جنيه

تذكرة الـlounges لثمانِي أفراد بـ100 ألف جنيه

شروط حضور حفل كايروكي بالعلمين 2025

ممنوع دخول المأكولات والمشروبات ساحة الحفل

ممنوع استرجاع أو استبدال التذاكر

الأطفال ذوو الـ12 عامًا فأكثر يجب حجز تذكرة كاملة من أجلهم.